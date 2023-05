Sheffield Wednesday, la rimonta è leggendaria: vola in finale dopo aver perso 4-0 all’andata

Una rimonta incredibile, con rete che ha portato la gara ai supplementari segnata al 98’. Decisivi poi i calci di rigore.

Doveva essere una partita dall’esito scontato, o quanto meno un discorso già archiviato, e invece giovedì sera lo Sheffield Wednesday ha compiuto un’impresa straordinaria compiendo una delle rimonte più epiche dell’intera storia del calcio inglese.

La compagine dei Gufi dal 2021 milita nella Football League One, ovvero la terza serie inglese, e in virtù del terzo posto ottenuto in classifica nel corso della regular season (a -2 dall’Ipswich secondo e quindi direttamente promosso) si è guadato un posto nei Playoff che mettono in palio l’ultimo pass per salire in Championship.

Ebbene lo Sheffield Wednesday in semifinale è stato chiamato ad affrontare il Peterborough che, dopo essersi piazzato sesto in classifica, nella gara di andata che si è disputata lo scorso 12 maggio, ha sovvertito ogni pronostico imponendosi con un nettissimo 4-0.

Un risultato che aveva fatto pensare ad un passaggio del turno già messo in archivio, tanto che molti tifosi dello Sheffield Wednesday si erano fatti immortalare nei giorni scorsi mentre strappavano i biglietti già acquistati per la sfida di ritorno ma, clamorosamente, nella seconda delle due sfide giocate ad Hillsborough, è accaduto l’impensabile.

Davanti ad oltre trentamila spettatori, i Gufi hanno trovato la via della rete in apertura al 9’ con Smith su calcio di rigore e poi hanno raddoppiato al 25’ con Gregory. Nella ripresa, al 71’ è stato poi James a calare il tris e incredibilmente, quando le speranze di rimonta erano ormai quasi venute meno, al 98’ è stato Palmer a fissare il risultato sul 4-0 che ha portato la sfida ai tempi supplentari.

Al minuto 105 un’autorete di Gregory ha riportato il Peterborough avanti nel risultato complessivo, ma 7’ più tardi lo Sheffield Wednesday ha segnato con Peterson la rete che è valsa il 5-1 e la lotteria dei rigori.

Dal dischetto i Gufi sono stati perfetti ed hanno trasformato cinque tiri su cinque, mentre per il Peterborough fatale è stato un errore di Butler.

Una rimonta eccezionale e senza precedenti, visto che nella storia della competizione mai una squadra aveva ribaltato il risultato nei Playoff partendo da una sconfitta con più di due reti di svantaggio.

Lo Sheffield Wednesday, uno dei club più antichi del mondo (è stato fondato nel 1865), ora attende in finale una tra Barnsley e Bolton.