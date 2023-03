Impresa Sheffield: secondo in Championship, è in semifinale di FA Cup

I biancorossi si impongono sul Blackburn e accedono alla semifinale a nove anni dall'ultima volta. Prossima sfida contro Brighton o Grimsby.

Lo Sheffield United centra l'impresa. La squadra allenata da Paul Heckingbottom ha raggiunto la semifinale di FA Cup.

Secondo in Championship, lo Sheffield ha eliminato i pari categoria del Blackburn imponendosi per 3-2 in una sfida decisa nei minuti di recupero.

Sotto per via di un rigore di Brereton, i padroni di casa hanno rimontato grazie a un autogoal di Gallagher. Nella ripresa Blackburn di nuovo avanti con Szmodics, ma prima McBurnie e poi Doyle al 91esimo hanno invertito l'inerzia del match.

Ancora in corsa per la promozione in Premier, adesso lo Sheffield può togliersi la soddisfazione di arrivare fino in fondo nella coppa nazionale.

Il club più antico d'Inghilterra torna a giocare una semifinale di FA Cup dopo 9 anni. L'ultima volta era accaduto nella stagione 2013/2014, quando a interrompere il loro verso la gloria era stato l'Hull City.

Nel prossimo turno la squadra i Blades affronteranno la vincente tra Brighton e Grismby, club di League Two, equivalente alla nostra Serie C.

In totale sono quattro le coppe d'Inghilterra nella bacheca dello Sheffield, l'ultima delle quali vinta nel 1925.