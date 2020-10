Shakhtar-Inter, le formazioni ufficiali: Hakimi e Young tornano titolari

Conte schiera Lautaro Martinez e Lukaku e ritrova dal 1' sia Hakimi che Young. Nello Shakhtar dei brasiliani, la punta più avanzata è Dentinho.

Le formazioni ufficiali di - :

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Marlos, Solomon; Dentinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro.

Conte ritrova Hakimi e Young e li schiera entrambi dall'inizio: panchina per Darmian e Perisic. In difesa c'è Bastoni e non Kolarov. Davanti la coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Nello Shakhtar dei brasiliani, che alla prima giornata ha espugnato il campo del , lo schieramento è un 4-2-3-1 di pura qualità. La punta più avanzata è Dentinho, sostenuto da Tete, Marlos e Solomon.