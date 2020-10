Shakhtar-Inter, Conte sicuro: "Meritavamo di vincere"

Il tecnico dell'Inter ha parlato dopo il pareggio europeo contro lo Shakhtar: "Nonostante virus e infortunati stiamo tenendo botta".

In campionato la vetta, occupata dai cugini del , è lontana solamente tre punti. In , però, l' non è partita con l'acceleratore, iniziando con due pareggi deludenti contro Monchegladbach e Donetsk. I gironi sono appena iniziati, ma i nerazzurri devono inseguire.

0-0 in terra ucraina per l'Inter, deludente e ancora non al meglio in campo europeo. Nonostante il pari e il secondo mancato successo in Champions, il tecnico nerazzurro Antonio Conte è soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, sicuro che in futuro arriverà anche la vittoria.

Conte ha parlato così al termine della gara contro lo Shakhtar:

"Questa partita ci lascia sensazioni positive. Abbiamo giocato con il giusto piglio, da grande squadra. Non siamo stati fortunatissimi, ma è stata una buonissima gara a tutto tondo".

Il tecnico dell'Inter ha comunque un po' di rammarico:

"Dispiace perché meritavamo di vincere, ma c'è la consapevolezza di essere sulla strada giusta anche come mentalità".

Si gioca continuamente e senza sosta, Conte non può rimproverare nulla ai suoi:

"Sono soddisfatto, non dimentichiamo che questa è la quarta partita in dieci giorni. Sei persone col virus, più Sanchez e Sensi infortunati. Nonostante questo, stiamo tenendo botta sotto tutti i punti di vista. Ora testa al campionato e poi ancora alla Champions".

Il sarà il prossimo avversario europeo, Conte non cita nessuno ma è già pronto: