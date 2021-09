Seconda gara della fase a gironi di Champions League per Shakhtar Donetsk e Inter: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

Entra nel vivo la fase a gironi di Champions League: nel Gruppo D sfida interessante tra lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e l'Inter di Simone Inzaghi.

La formazione di De Zerbi è reduce da un'ottimo periodo culminato con la vittoria della Supercoppa d'Ucraina (3-0 alla Dinamo Kiev) e con il successo contro il Veres Rivne per 4-1: all'esordio in Champions League, però, gli ucraini hanno perso contro lo Sheriff Tiraspol con un secco 2-0.

La squadra di Inzaghi, invece, nell'ultimo turno di Serie a ha pareggiato a San Siro contro l'Atalanta per 2-2, dopo una gara entusiasmante e ricca di colpi di scena. In Europa, invece, all'esordio i nerazzurri sono stati sconfitti in casa dal Real Madrid nel finale, nonostante un'ottima prova.

I due club si sono affrontati anche nella scorsa edizione di Champions League: entrambe le gare della fase a gironi, andata e ritorno, sono terminate con il risultato di 0-0.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Shakhtar Donetsk-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni impiegate dai due allenatori fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

Shakhtar Donetsk-Inter verrà disputata mercoledì 28 settembre 2021 allo stadio 'Olimpico' di Kiev. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.45.

Il match tra Shakhtar Donetsk e Inter potrà essere seguito in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Uno (201del satellite; 472/482 del digitale terrestre), e Sky Sport (252 del satellite).

Lo streaming di Shakhtar Donetsk-Inter sarà disponibile su smartphone e tablet sempre grazie all'applicazione Sky Go, raggiungibile anche da pc dove ci si potrà collegare scaricando l'app ufficiale: bisognerà accedere con le proprie credenziali prima di selezionare l'evento e avviare la visione della partita.

L'alternativa è rappresentata da NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League.

attraverso la consueta diretta testuale: aggiornamenti continui a partire dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio, dall'annuncio delle due formazioni fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti del match.

De Zerbi prosegue con il 4-2-3-1: dopo aver fatto rifiatare alcuni interpreti nell'ultimo turno di campionato, dovrebbero ritornare in campo alcuni elementi fondamentali. Davanti a Pyatov tornerà la difesa titolare, con Dodò a destra, Marlon e Matvienko al centro e Ismaily a sinistra. In mediana ballottaggio Marcos Antonio-Stepanenko per una maglia accanto a Maycon. Sulla trequarti altro duello per un posto da titolare tra Teté e Marlos, con Alan Patrick e Pedrinho quasi sicuri del posto dietro a Traoré, unica punta.

Inzaghi verso la conferma degli undici che sono scesi in campo contro l'Atalanta: in porta Handanovic, in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo ballottaggi sugli esterni: a destra Darmian-Dumfries, a sinistra Perisic-Dimarco, mentre al centro nessun dubbio. Giocheranno Barella, Brozovic e Calhanoglu. In avanti spazio a Dzeko e Lautaro Martinez, in attesa del pieno recupero di Correa.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Teté, Alan Patrick, Pedrinho, Traoré. All. De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi