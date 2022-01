Sfuma Diego Costa per la Salernitana: Sabatini non convinto dallo spagnolo

Il nome di Diego Costa aveva acceso gli animi dei tifosi della Salernitana, entusiasti di vedere in azione all'Arechi il bomber brasiliano naturalizzato spagnolo: scenario che, purtroppo per loro, non si verificherà.

Dall'ottimismo delle scorse ore si è passati al pessimismo dilagante, certificato dai dubbi del nuovo ds granata, Walter Sabatini, in merito allo stato fisico e motivazionale del giocatore, reduce dal doppio trionfo di Brasileirao e Coppa del Brasile con l'Atletico Mineiro.

Un trasferimento con più incognite che certezze, situazione tale da convincere Sabatini a mollare la presa per concentrarsi su altri obiettivi offensivi. Alla fine nessun miracolo, come auspicava il dirigente in tempi non sospetti.

"Diego Costa è una cosa in movimento, forse succederà il miracolo ma per adesso non è successo, ma non posso confermare questa cosa".

Niente coppia magica con Ribery dunque per Diego Costa, in attesa di trovare una nuova sistemazione definitiva per dimostrare che l'età (ha 33 anni) a volte è solo un numero.