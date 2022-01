La Salernitana mette a segno un altro colpo. Come riferisce il quotidiano Il Mattino, il club campano ha raggiunto l'accordo per il passaggio in granata di Diego Costa.

Si tratta di un ritorno in Europa per l'attaccante, che dopo le esperienze in Liga e in Premier League con il Chelsea si era trasferito all'Atletico Mineiro nel 2020.

A frenare gli entusiasmi ci pensa però lo stesso Sabatini con alcune dichiarazioni rilasciate a TuttoSalernitana.com

"Faccio una premessa, vi garantisco che è difficilissimo perché ci sono fughe di notizie più false che vere, oggi abbiamo fatto una riunione col presidente e sono usciti dei nomi proprio mentre facevamo la riunione.

Diego Costa è una cosa in movimento, forse succederà il miracolo ma per adesso non è successo, ma non posso confermare questa cosa"

Con la maglia bianconera, Diego Costa ha conquistato un campionato e una coppa brasiliana, che hanno arricchito il suo già ben nutrito palmarès, prima della risoluzione arrivata il 16 dicembre 2021.

Colantuono, chiamato a un'impresa quasi leggendaria per evitare la retrocessione, potrà comunque puntare su un altro grande nome dopo quello di Franck Ribery.