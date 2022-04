Sfortuna infinita per Reyna: si fa male 60 secondi dopo il calcio d'inizio

Non si placano gli eventi negativi che stanno condizionando pesantemente la stagione di Giovanni Reyna, gioiello del Borussia Dortmund in profondo credito con la fortuna e alle prese con un altro problema di natura fisica.

Schierato tra i titolari della squadra giallonera in quel di Stoccarda, la partita del figlio d'arte è durata appena 60 secondi: per lui un guaio muscolare alla coscia destra che ha reso necessaria la sostituzione con Brandt (autore della doppietta che ha deciso l'incontro in favore degli ospiti) poco dopo.

Stoccarda-Borussia Dortmund per Gio Reyna dura a malapena 60 secondi a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Sto male per lui. pic.twitter.com/RD7FR9MdeM — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) April 8, 2022

Reyna ha lasciato il terreno di gioco non prima di essere consolato dai compagni di squadra - tra cui Haaland e Reus - che gli hanno mostrato tutta la loro solidarietà nella via che conduce alla panchina, dove il classe 2002 non è riuscito a trattenere le lacrime.

Reyna non è affatto nuovo a stop del genere: il Borussia Dortmund non lo ha avuto a disposizione da agosto a febbraio, prima di una leggera ricaduta e di quest'altra pagina nera della sua stagione.

Il club della Ruhr ha poi perso per infortunio anche Dahoud, secondo cambio obbligato nel primo tempo per il tecnico Marco Rose, a cui ha fatto seguito Hummels, fuori all'intervallo per un altro problema muscolare alla coscia.