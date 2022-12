Lo sfogo di Giuseppe Rossi contro Salt Bae: "Può baciarmi il culo"

L'ex Fiorentina non le manda a dire al noto ristoratore turco: "Voleva tutte le attenzioni toccando la coppa: i due minuti di fama sono finiti".

Le manie di protagonismo mostrate al termine di Argentina-Francia da Salt Bae non sono passate inosservate: il noto ristoratore turco, al secolo Nusret Gökçe, ha attirato l'attenzione scendendo sul terreno di gioco del 'Lusail Stadium' subito dopo l'ufficialità della vittoria dell'Albiceleste.

Salt Bae, infrangendo il regolamento della FIFA, ha posato addirittura con la Coppa del Mondo, avvinghiandola come se avesse il diritto di farlo. Per non farsi mancare nulla, si è fotografato anche con i giocatori, costringendo un infastidito Lionel Messi a cedere alle sue insistenze.

Un comportamento commentato duramente Oltreoceano da Giuseppe Rossi, attualmente svincolato dopo l'esperienza in Serie B alla SPAL della passata stagione: l'ex attaccante della Fiorentina si è lasciato andare a considerazioni pesanti sul suo account Twitter.

"Salt Bae può baciarmi il culo. Voleva tutte le attenzioni per sé toccando la Coppa. Ma chi credi di essere? I tuoi due minuti di fama sono finiti. Il prossimo".

Rossi si è dimostrato spettatore attento di questi Mondiali, commentando assiduamente le partite disputate in Qatar: non ha potuto esimersi dal dire la sua pure sulla finalissima, caratterizzata nel post-gara dalla presenza in campo di chi non avrebbe dovuto essere in quel posto.