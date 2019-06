Settimo Mondiale femminile per Formiga: record assoluto

La 41enne centrocampista di PSG e Brasile è al settimo Mondiale: il primo nel 1995, ora cerca la prima medaglia d'oro.

Miraildes Maciel Mota, meglio nota come Formiga, sta vivendo in questi giorni il settimo Mondiale della sua vita. Un traguardo incredibile quello raggiunto dalla 41enne centrocampista in forza al e nuovamente al torneo femminile più importante del calcio ancora una volta nonostante l'età avanzata.

Classe 1978, nata a Salvador, Formiga è scesa in campo contro la Giamaica nella gara che ha dato il via all'avventura della squadra brasiliana nel Mondiale francese 2019. Non solo è la giocatrice più esperta a disposizione del selezionatore tecnico Vadão, ma anche la giocatrice con più presenze nella storia della rappresentativa. Non stupisce dunque che quello attuale sia il suo settimo torneo iridato.

Convocata per la prima volta nel nel 1995, ha preso parte al Mondiale di tale anno, replicando poi nel 1995, nel 2003, nel 2007, nel 2011, nel 2015 e dunque nel 2019. Ciò nonostante non è mai riuscita a vincere l'oro e questa dovrebbe essere l'ultima occasione per portare a casa il titolo di campionessa del mondo.

Nel palmares di Formiga, seconda nel 2007 e terza nel 1999, risultano esserci comunque altre importantissimi medaglie: nel corso degli anni ha conquistato in tre occasioni i Giochi panamericani e tre volte il campionato sudamericano per Nazionali, ovvero la Copa America femminile.

Prima di appendere gli scarpini al chiodo però c'è da raggiungere il Mondiale e l'attuale edizione in terra francese, grazie ai goal di Marta e ad una squadra brasiliana tra le favorite per il titolo finale, potrebbe realizzare un sogno lungo ventiquattro anni.

Formiga detiene inoltre un altro record, ovvero quello di giocatrice sempre presente alle Olimpiadi da quando il calcio femminile è entrato a far parte della competizione nel 1996.

Tornando al Mondiale, invece, la differenza con la controparte maschile è decisa e netta: Carbajal, Matthaus e Buffon sono stati convocati 'solamente' per cinque edizione del torneo. Formiga li ha spazzati via con le sue sette, ininterrotte, avventure.