Setien 'chiama' Pjanic al Barcellona: "E' un grande giocatore"

Ormai da settimane si parla con insistenza della trattativa che dovrebbe portare Miralem Pjanic al e Arthur alla . Trattativa che al momento non decolla per il secco rifiuto del centrocampista blaugrana.

Intervistato da 'beIN Sport', il tecnico Quique Setien però non nasconde tutta la propria stima per Pjanic pur senza ovviamente sbilanciarsi troppo.

"L'ho sempre detto, mi sono sempre piaciuti i grandi calciatori e in quanto grandi giocatori possono stare nel Barcellona. Lui è un grande giocatore, così come lo sono decine di giocatori che ogni giorno escono sui giornali".

Lo stesso discorso vale per Lautaro Martinez, altra stella della nel mirino del club catalano.

"Tutti sappiamo che ci sono 4 o 5 calciatori che giocano in questa posizione e che sono straordinari, ognuno di loro potrebbe stare nel Barcellona. Questo giocatore può entrare molto bene in questa squadra ma come altri che possono stare al suo livello".