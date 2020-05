Proseguono i contatti tra Juve e Barcellona: no dei bianconeri a Rakitic

Bianconeri e blaugrana sono in stretto contatto per cercare di imbastire uno o più affari. In attesa della risposta definitiva di Arthur.

Tra idee, indiscrezioni e falsità. chiama, risponde. E viceversa. Resta la netta sensazione che tra e blaugrana possa accadere qualcosa di sostanzioso nella prossima sessione di mercato. Una o più operazioni concentrate tanto sull'aspetto tecnico quanto su quello finanziario.

D'altro canto, a gennaio, le prove generali non sono mancate: Matheus Pereira in e Alejandro Marqués in . Uno scambio definito per il settore giovanile, fondamentale per rafforzare una sinergia che, presto, potrebbe proporre qualcosa di più corposo.

I nomi principali sul tavolo restano sempre i soliti: Pjanic e Arthur. Con il primo che, dopo quattro stagioni trascorse all'ombra della Mole, sembra sempre più vicino a un addio dettato anche dalla volontà di costruire una linea metodista con caratteristiche differenti. Il tutto, risparmiando un ingaggio da oltre 7 milioni netti annui.

Il secondo, alle prese con la seconda annata in terra catalana, vorebbe proseguire il suo percorso di crescita nella . E proprio per questo motivo, finora, non ha accettato la corte della Signora, sebene la consideri una società di assoluto livello.

Insomma, l'ex Gremio preferirebbe viaggiare all'insegna della continuità. Nonostante, considerando la volubilità della materia, tutto possa cambiare rapidamente.

Da zona Continassa, inoltre, fioccano le smentite circa un principio d'accordo trovato con il Barça sulla base di 25 milioni in favore delle casse catalane più i cartellini di Pjanic e De Sciglio, con Semedo a fare il percorso inverso. Così come, al momento, i campioni d'Italia in carica non aprono a Rakitic, una vecchia idea destinata a rimanere tale.

Morale della favola: Pjanic al Barcellona resta una traccia concreta, ma a patto che nel capoluogo piemontese approdi Arthur. Questa, attualmente, è la linea guida tracciata dal CFO Paratici. Dunque, i bianconeri proveranno - fino alla fine - a incassare il gradimento del 23enne di Goiânia, profilo che scalda - e non poco - i pensieri di Sarri.

Attenzione, poi, agli affari negli affari. Con De Sciglio e Todibo a intrigare i rispettivi pensieri. Per la serie: può succedere di tutto. Ma ora priorità a Pjanic e Arthur, due pedine che potrebbero segnare indelebilmente le mosse di Barcellona e Juve.