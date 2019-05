Perugia, Nesta non è più l'allenatore: "Esperienza incredibile"

Al termine di una stagione in sella ad un ottovolante, che comunque aveva condotto la squadra ai play-off di Serie B, Alessandro Nesta termina la sua avventura sulla panchina del . Un addio che era un po' nell'aria già da settimane, concretizzato dalla sconfitta contro il ai quarti di finale.

La società ha infatti comunicato sul proprio sito ufficiale la decisione di cambiare allenatore. Ringraziando Alessandro Nesta.

"A.C. Perugia Calcio comunica che Alessandro Nesta non sarà il responsabile tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Alessandro Nesta e il suo staff per l’impegno e la professionalità profusi in questo anno augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".