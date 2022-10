Serie C, Messina-Monterosi si giocherà alle 12: "Combattiamo la crisi energetica"

La Lega Pro annuncia che la sfida del 6 novembre si giocherà a mezzogiorno: "Diamo anche visibilità ai club nei mercati asiatici".

Giocare una partita di calcio alle 12.30, ormai, è divenuta un'abitudine. In Serie A, ma anche in Serie C. Che una gara venga programmata a mezzogiorno in punto, però, è una discreta novità. Assoluta, se si parla di terza serie. E pronta a essere messa in atto domenica 6 novembre, giorno in cui Messina-Monterosi comincerà proprio alle 12.

Il contesto: siamo nel girone C della Serie C. Ma siamo soprattutto in autunno, peraltro con il passaggio all'ora solare già effettivo da una settimana. Ed è per questo che la Lega Pro, come già anticipato dal presidente Francesco Ghirelli qualche tempo fa, ha deciso di anticipare ulteriormente l'orario di una delle sue partite nell'ottica di venire incontro alla questione energetica che così tanto sta preoccupando il nostro paese e l'Europa.

"Giocando alle 12 le società combattono la crisi energetica che sta facendo alzare notevolmente i costi delle bollette - ha detto Ghirelli, come riporta il sito della Lega Pro - ed inoltre mostrano la capacità di trasformare la difficoltà in un’opportunità, dando visibilità ai club e cercando di entrare in nuovi possibili mercati come quelli dei paesi asiatici".

Come spiega ancora la Lega Pro, la decisione di giocare a mezzogiorno è stata presa di comune accordo con il presidente dei siciliani, Pietro Sciotto, e con il direttore generale dei viterbesi, Fabrizio Lucchesi.

"Ringrazio il presidente Sciotto perché, dopo la partita “Della Gentilezza” di domenica scorsa (contro il Latina, nda), ha aderito alla sperimentazione di giocare alle 12:00 - ha proseguito Ghirelli - È un orario che salvaguarda i tifosi e le famiglie. La partita terminerà alle ore 13:45 e quindi il pranzo domenicale si potrà svolgere con tutta la famiglia".

Se l'orario delle 12 è una novità assoluta, che come detto sarà introdotta a Messina il prossimo 6 novembre, la Lega Pro sta utilizzando da tempo quello di mezzogiorno e mezzo come slot. Lo stesso Monterosi, per dire, è già sceso in campo più di una volta in quest'orario durante il corso dell'attuale stagione.