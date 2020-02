Serie B, i risultati - Il Cittadella espugna Pescara

Grazie ad una grande prova di Diaw, il Cittadella ha scattato il Pescara in classifica avvicinandosi al secondo posto.

Comincia con la vittoria del la 24esima giornata di Serie B. La squadra di Venturato ha espugnato il campo del staccandolo in classifica e avvicinando il secondo posto che come noto garantisce la promozione diretta in , per la quale è favoritissima la capolista .

Diaw ha trovato la rete del vantaggio con un potente destro al 6', con il Pescara che ha raggiunto il pareggio con Zappa un quarto d'ora. A decidere il match Iori dagli undici metri, dopo il fallo di Elizalde sullo scatenato Diaw. Espulso Legrottaglie nella ripresa.

SERIE B, 24ª GIORNATA

PESCARA-CITTADELLA 1-2 [6' Diaw (C), 22' Zappa (P), 75' rig. Iori (C)]

BENEVENTO-PORDENONE sabato ore 15

JUVE STABIA-COSENZA sabato ore 15

LIVORNO-COSENZA sabato ore 15

VENEZIA-ENTELLA sabato ore 15

SPEZIA-ASCOLI sabato ore 18

CREMONESE-TRAPANI domenica ore 15

FROSINONE-PERUGIA domenica ore 15

EMPOLI-PISA domenica ore 21

CHIEVO-SALERNITANA lunedì ore 21