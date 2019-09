Serie B, i risultati - Venezia battuto, prima vittoria per il Chievo

Il Chievo batte 2-0 il Venezia e coglie il primo successo in campionato. Al Penzo decidono le reti di Giaccherini e Djordjevic.

Al terzo tentativo, il trova la sua prima vittoria in questo campionato di Serie B. Dopo la sconfitta patita contro il all’esordio ed il pareggio interno contro l’ , la compagine guidata da Marcolini espugna il campo del imponendosi per 2-0.

Al Penzo partita fin da subito in discesa per gli ospiti, visto che già al 5’ i lagunari si sono ritrovati in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata da Aramu per un fallo a palla lontana su Esposito.

Al 44’ il Chievo trova il vantaggio grazie a Giaccherini che, servito da Meggiorini dopo un errore clamoroso di Cremonesi, non ha avuto difficoltà a battere di destro Lezzerini.

Nella ripresa, al 64’, il raddoppio gialloblù con Djordjevic che sfrutta al meglio un cross di Dickman. Per il Chievo sono quindi 4 i punti in classifica, mentre il Venezia, alla seconda sconfitta stagionale, resta fermo a quota 3.

SERIE B, 3ª GIORNATA

PORDENONE-SPEZIA 1-0 (giocata venerdì) [49' Barison]

ASCOLI-LIVORNO 2-0 [43' Gerbo, 96' Ninkovic]

CITTADELLA-TRAPANI 2-0 [46' Celar, 67' Diaw]

ENTELLA-FROSINONE 1-0 [94' rig. Mancosu]

PERUGIA-JUVE STABIA 0-0

VENEZIA-CHIEVO 0-2 [44’ Giaccherini, 64’ Djordjevic]

COSENZA-PESCARA domenica ore 15

CROTONE-EMPOLI domenica ore 15

PISA-CREMONESE domenica ore 21

SALERNITANA-BENEVENTO lunedì ore 21