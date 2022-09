Serie B, risultati 7ª giornata - Tris del Cosenza, altra sconfitta per il Como

Il campionato di Serie B è giunto alla settima giornata: ritorno alla vittoria per il Cosenza contro il Como nell’anticipo.

Si è aperto con il ritorno al successo del Cosenza il settimo turno del campionato di Serie B. La compagine dei Lupi della Sila, dopo aver raggranellato solo due punti nelle ultime quattro uscite, tornano a fare bottino pieno imponendosi contro un Como che resta viceversa ancora in attesa della sua prima vittoria stagionale.

Al ‘San Vito’, il Cosenza sblocca il risultato al 31’ quando D’Urso, approfittando di un tentativo di rinvio sbilenco di Martino in area, è bravo a coordinarsi e a battere Ghidotti con una conclusione di destro al volo da posizione defilata.

Sei minuti più tardi gli uomini di Dionigi passano di nuovo e lo fanno con la complicità del portiere avversario: uscita a vuoto di Ghidotti su un calcio di punizione battuto dalla sinistra, il pallone arriva dalle parti di Rigione che, ancora da posizione defilata in area, mette il pallone sul palo più lontano dove c’è Mancuso che non riesce a respingere e ad allontanare.

Al 41’ il Como accorcia grazie a Vignali che, raccolta la palla fuori area, supera un paio di avversari prima di depositare in rete per il 2-1.

A chiudere definitivamente i giochi ci pensa poi Meroni che all’85’ insacca di testa sugli sviluppi di un corner.

Per il Cosenza sono ora 11 i punti in classifica, mentre il Como resta fermo a 3 in piena zona retrocessione.

COSENZA-COMO 3-1 [31’ D’Urso (C), 37’ Rigione (C), 41’ Vignali (COM), 85’ Meroni (C)]

