Serie B, risultati 37ª giornata: il Bari è matematicamente terzo

I pugliesi battono la Reggina e si prendono la certezza del terzo posto. Sudtirol, Cagliari e Parma ai playoff. In corsa Palermo e Venezia.

Si è conclusa la penultima giornata di Serie B. Un turno che ha sancito diversi verdetti, tra cui la retrocessione matematica di SPAL e Benevento in Serie C.

Fatale il ko di misura contro il Parma per i ferraresi, mentre non è servito a nulla nemmeno il successo dei campani sul Modena per evitare di scendere di categoria.

Ancora una speranza per il Perugia, sconfitto 3-2 a Venezia ma con la possibilità di guadagnarsi i playout all'ultima giornata.

Si salva invece il Como con un turno d'anticipo dopo il successo in rimonta per 3-1 contro la Ternana.

In zona playoff, si prende la matematica certezza del terzo posto il Bari grazie alla vittoria interna contro la Reggina. Insieme ai pugliesi a sfidarsi per un posto in Serie A ci saranno Cagliari, Parma e Sudtirol, con quest'ultimo che ha pareggiato 1-1 contro il Cittadella.

In ottica spareggio promozione, l'ultima giornata sarà decisiva per Venezia e Palermo, che in questo momento occupano rispettivamente la settima e l'ottava posizione. I siciliani sono però usciti sconfitti dalla sfida in casa del Cagliari per 2-1.

Restano in corsa l'Ascoli e il Pisa, entrambe fermate sull'1-1 rispettivamente da Cosenza e Brescia.

SERIE B, RISULTATI 37ª GIORNATA - CLASSIFICA

ASCOLI-COSENZA 1-1 [2' D'Orazio (C), 36' Buchel (A)]

BARI-REGGINA 1-0 [45' Folorunsho (B)]

BENEVENTO-MODENA 2-1 [19' Diaw (M), 30' Ciano (B), 45'+2 Foulon (B)]

BRESCIA-PISA 1-1 [53' Bisoli (B),]79' Masucci (P)]

CAGLIARI-PALERMO 2-1 [16' Segre (P), 25' Deiola (C), 64' Lapadula (C)]

COMO-TERNANA 3-1 [32' Favilli (T), 62' Vignali (C),71' Cunha (C)]78' Chajia (C)]

SPAL-PARMA 0-1 [ 75' Vasquez (P)]

SUDTIROL-CITTADELLA 1-1 [49' Antonucci (C),70' Odogwu (S)]

VENEZIA-PERUGIA 3-1 [26' Pierini (V), 42' Carboni (V), 60' Ellertsson (V),] 65' Luperini (P),]78' Casasola (P)]

FROSINONE-GENOA [sabato ore 16.15]