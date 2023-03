Serie B, risultati 29ª giornata - Rimonta Cagliari, 0-0 tra Bari e Frosinone

Il Cagliari va sotto ma ha la forza di rimontare: secco poker all'Ascoli. Parma frenato dal Sudtirol, il Genoa batte la Ternana.

Il Cagliari di Ranieri torna alla vittoria, rilanciandosi per un posto diretto in Serie A. Nell'anticipo del 29esimo turno, l'Ascoli finisce k.o in terra sarda per 4-1 dopo essere passato in vantaggio.

Nella ripresa un check VAR porta al rigore che Lapadula sbaglia, riuscendo però a segnare sulla respinta. Procurato da Mancosu, il penalty cambia la gara: proprio il centrocampista realizza il gran goal del sorpasso su assist di Lapadula, capace poi di firmare la doppietta. A chiudere il poker di Zappa.

Sfide delle 14:00, di sabato: passo in avanti del Modena, che supera il lanciatissimo Pisa grazie al colpo di testa di Strizzolo su assist del solito Tremolada. Rimonta da urlo del Palermo sul campo del Cittadella, siciliani nuovamente ad un passo dalla zona playoff al pari dei Canarini.

Al Venezia non basta il decimo goal di Pahjapnalo in campionato: pareggio del Brescia con Van de Looi. Pari senza reti nella sfida tra Benevento e Como. Rinviata la sfida di Perugia e Reggina, si ferma la corsa del Sudtirol sul campo del Parma.

Il Frosinone si conferma lanciatissimo verso la promozione diretta in Serie A: i ciociari mantengono dodici punti di vantaggio sul Bari strappando un prezioso 0-0 al 'San Nicola' in un match senza grandissime emozioni.

Nelle ultime due gare, giocate domenica, il Genoa si è ripreso il secondo posto battendo di misura la Ternana, mentre il Cosenza ha superato in classifica la SPAL battendola grazie ad un goal di Brescianini: un risultato che riporta diverse squadre a pochi passi dalla zona calda.

SERIE B, RISULTATI 29ª GIORNATA - CLASSIFICA

CAGLIARI-ASCOLI 4-1 [19' Forte (A), 56' Lapadula (C), 61' Mancosu (C), 84' Lapadula (C), 88' Zappa (C)]

BENEVENTO-COMO 0-0

CITTADELLA-PALERMO 2-2 [3' Maistrello (C), 23' rig. Antonucci (C), 33' rig. Di Mariano (P), 45+2' Brunori (P), 64' Di Mariano (P)]

MODENA-PISA 1-0 [8' Strizzolo]

PARMA-SUDTIROL 0-0

PERUGIA-REGGINA rinviata

VENEZIA-BRESCIA 1-1 [50' Pohjanpalo (V), 61' Van der looi (B)]

BARI-FROSINONE 0-0

COSENZA-SPAL 1-0 [65' Brescianini]

GENOA-TERNANA 1-0 [13' Badelj]