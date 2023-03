Ok Cosenza, Bari, Sudtirol, Pisa, Ascoli e Frosinone. Finiscono 0-0 Palermo-Ternana, Cagliari-Genoa, Cittadella-Brescia e Perugia-Como.

Venerdì sera dalle emozioni forti in Serie B: il Cosenza si regala l'immensa gioia di battere la Reggina nel derby calabrese, per di più in rimonta con due reti nel finale ad opera di Nasti. Di Gori l'illusorio vantaggio della squadra di Filippo Inzaghi.

Nessun goal al 'Barbera' tra Palermo e Ternana, il Pisa consolida il piazzamento playoff andando a vincere sul campo del Parma: decisivo Touré nel finale, espulso Valenti nei minuti di recupero tra i padroni di casa.

Vince il Bari che piega il Venezia grazie a Bellomo, mentre il Sudtirol sbanca il campo del Benevento nel segno di Belardinelli e Cissé.

Terminano a reti inviolate Cagliari-Genoa, Cittadella-Brescia e Perugia-Como.

Successo esterno per l'Ascoli che piega 1-0 il Modena al 'Braglia' grazie a Pedro Mendes, e per la capolista Frosinone che vince 2-0 sul campo della SPAL: in goal Lucioni e Caso.

SERIE B, RISULTATI 27ª GIORNATA - CLASSIFICA

COSENZA-REGGINA 2-1 [44' Gori (R), 90', 92' Nasti (C)]

PALERMO-TERNANA 0-0

PARMA-PISA 0-1 [82' Touré]

BARI-VENEZIA 1-0 [63' Bellomo]

BENEVENTO-SÜDTIROL 0-2 [12' Belardinelli, 59' Cissé]

CAGLIARI-GENOA 0-0

CITTADELLA-BRESCIA 0-0

MODENA-ASCOLI 0-1 [75' Pedro Mendes]

PERUGIA-COMO 0-0

SPAL-FROSINONE 0-2 [24' Lucioni, 61' Caso]