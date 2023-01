Pari del Palermo in rimonta, vince il Cittadella a Pisa. Tris del Bari contro il Parma, protagonista il capocannoniere Cheddira.

Ritorno emozionante a Cagliari per Claudio Ranieri, davanti ad una Unipol Domus al completo. Commozione per il tecnico rossoblù, di nuovo in Sardegna dopo trent'anni. Subito successo davanti al proprio pubblico, con la girata di Pavoletti e il tiro-cross del nuovo arrivato Azzi per battere il Como.