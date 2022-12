Serie B, risultati 19ª giornata - Rivas regala la vittoria alla Reggina, il Pisa scala la classifica

La Serie B scende in campo per il 'Boxing Day' con il programma delle partite della diciannovesima giornata che chiude il girone d'andata del campionato 2022/2023.

L'ultima giornata d'andata di Serie B parte con il pareggio all'ora di pranzo tra Brescia e Palermo: vantaggio dei padroni di casa, al Rigamonti, con Galazzi, che conclude un contropiede perfetto, poco prima del pareggio "lampo" di Segre, che con la nuca batte Lezzerini per l'1-1.

La Reggina di Pippo Inzaghi aggancia il Frosinone di Fabio Grosso in vetta alla classifica vincendo in casa dell'Ascoli grazie alla rete nella ripresa di Rivas, mentre il Pisa dal ritorno di D'Angelo non si ferma più ed espugna il Mazza di Ferrara con un goal di Sibilli al 54'.

Il Perugia centra la seconda vittoria consecutiva, alimentando le speranze salvezza con uno 0-2 contro il Benevento di Fabio Cannavaro firmato Lisi e Luperini. Stesso risultato, ma a parti invertite, per il Cagliari, che nel giorno del ricordo di O'Neil stende il Cosenza con i centri di Lapadula e Lella.

Il Modena si allontana dalla "zona rossa" con uno 0-2 in casa del Sudtirol, con Magnino e Armellino protagonisti, mentre prova a risalire il Como con Arrigoni e Mancuso, staccando il Cittadella, ko al Sinigaglia.

Pirotecnico, invece, il pari tra Venezia e Parma: doppio vantaggio dei Ducali con il "Mudo" Vazquez, prima su rigore, poi con un mancino pregevole e dolce dopo aver aggirato il portiere. Nella ripresa i goal di Pohjanpalo e Pierini portano il punteggio sul 2-2.

SERIE B, RISULTATI 19ª GIORNATA - CLASSIFICA

BRESCIA-PALERMO 1-1 [50' Galazzi (B), 52' Segre (P)]

ASCOLI-REGGINA 0-1 [64' Rivas]

BENEVENTO-PERUGIA 0-2 [45' Lisi, 83' Luperini]

CAGLIARI-COSENZA 2-0 [65' Lapadula, 86' Lella]

COMO-CITTADELLA 2-0 [4' Arrigoni, 73' Mancuso]

SPAL-PISA 0-1 [54' Sibilli]

SUDTIROL-MODENA 0-2 [22' Magnino, 81' Armellino]

VENEZIA-PARMA 2-2 [45' rig. Vazquez (P), 50' Vazquez (P), 70' Pohjanpalo (V), 82' Pierini (V)]

FROSINONE-TERNANA [Oggi, ore 18.00]

BARI-GENOA [Oggi, ore 20.30]