Il Cagliari ritrova la vittoria dopo quasi due mesi nella sfida che apre il 17° turno: Lapadula stende il Perugia con una doppietta nel 3-2 dei sardi.

Serie B in campo per la diciassettesima giornata del campionato 2022/2023. Il campionato cadetto torna in campo con altri 90 minuti ricchi di spunti interessanti e sfide affascinanti.

Si parte col botto, ovvero col successo nel 'lunch match' delle 12:30 del Cagliari sul Perugia. La formazione rossoblù di Fabio Liverani si impone col risultato di 3-2 in un match ricco di colpi di scena e che regala il bottino pieno ai sardi dopo quasi due mesi, dalla vittoria per 2-1 del 15 ottobre scorso contro il Brescia.

Una sfida senza esclusione di colpi quella tra Cagliari e Perugia, che apre la domenica di Serie B. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa con Pavoletti, prima del raddoppio firmato da Lapadula. I rossoblù sembrano aver messo la gara in discesa quando arriva la reazione del Perugia. Strizzolo riapre i giochi, Casa sola firma il pari su calcio di rigore. Nel finale è ancora Lapadula a siglare il goal decisivo con il tap-in in seguito alla conclusione di Pavoletti.

SERIE B, RISULTATI 16ª GIORNATA -

CAGLIARI-PERUGIA 3-2 [20' Pavoletti (C), 27' Lapadula (C), 29' Strizzolo (P), 54' rig. Casasola (P), 82' Lapadula (C)]

ASCOLI-GENOA [Ore 15.00]

BENEVENTO-CITTADELLA [Ore 15.00]

COMO-REGGINA [Ore 15.00]

SPAL-PALERMO [Ore 15.00]

SUDTIROL-TERNANA [Ore 15.00]

VENEZIA-COSENZA [Ore 15.00]

BARI-MODENA [Ore 18.00]

FROSINONE-PISA [Ore 20.30]