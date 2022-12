Serie B, risultati 16ª giornata - La Ternana torna a vincere: Cagliari battuto 1-0

Gli umbri tornano a vincere dopo un digiuno di sei partite: decisivo il rigore di Falletti. Nella ripresa penalty per i sardi, ma Pavoletti sbaglia.

Serie B in campo per il turno infrasettimanale, l'ultimo di questo 2022, valevole per la sedicesima giornata del campionato 2022/2023.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie B 2022/23: attiva ora

La Ternana torna a sorridere e, soprattutto, a vincere (dopo un digiuno di sei partite) cogliendo il primo successo dell'era Aurelio Andreazzoli: le Fere hanno piegato 1-0 il Cagliari grazie al calcio di rigore trasformato da Falletti all'ottavo del primo tempo. Nella ripresa, invece, è stato assegnato un penalty anche al Cagliari, ma Pavoletti ha fallito dagli undici metri, facendosi ipnotizzare da Iannarilli.

SERIE B, RISULTATI 16ª GIORNATA - CLASSIFICA

TERNANA-CAGLIARI 1-0 [8' rig. Falletti]

PARMA-BENEVENTO [Domani, ore 12.30]

CITTADELLA-BARI [Domani, ore 15.00]

COSENZA-BRESCIA [Domani, ore 15.00]

GENOA-SUDTIROL [Domani, ore 15.00]

MODENA-VENEZIA [Domani, ore 15.00]

PERUGIA-SPAL [Domani, ore 15.00]

REGGINA-FROSINONE [Domani, ore 15.00]

PISA-ASCOLI [Domani, ore 18.00]

PALERMO-COMO [Domani, ore 20.30]