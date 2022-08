Serie B - Il Bari riprende il Palermo: 1-1 al 'San Nicola'

Il secondo turno di Serie B si apre con il pari tra Bari e Palermo: apre le marcature Valente, prima del pari pugliese di Cheddira.

Torna il campionato di Serie B 2022/23 con il programma della seconda giornata, inaugurata dalla sfida del 'San Nicola' tra Bari e Palermo.

Il match, tra i più attesi del secondo turno, si è chiuso sul risultato di 1-1: a passare in vantaggio sono stati gli ospiti grazie al blitz vincente di Valente. Nella ripresa, però, è arrivato il pareggio del Bari firmato dal solito Cheddira che segna il suo primo goal in B dopo i cinque realizzati in Coppa Italia.

SERIE B, 2ª GIORNATA - CLASSIFICA

BARI-PALERMO 1-1 [37' Valente (P), 68' Cheddira (B)]

ASCOLI-SPAL [sabato, ore 20.45]

GENOA-BENEVENTO [sabato, ore 20.45]

PERUGIA-PARMA [sabato, ore 20.45]

CAGLIARI-CITTADELLA [domenica, ore 20.45]

COSENZA-MODENA [domenica, ore 20.45]

FROSINONE-BRESCIA [domenica, ore 20.45]

PISA-COMO [domenica, ore 20.45]

SUDTIROL-VENEZIA [domenica, ore 20.45]

TERNANA-REGGINA [domenica, ore 20.45]

