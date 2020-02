Serie B, i risultati - Il Frosinone non si ferma, 2-0 al Cosenza

Il Frosinone si impone per 2-0 sul campo del Consenza nell’anticipo del 25° turno del campionato di Serie B. Decidono Dionisi e Novakovich.

Si apre con un importantissimo successo del il 25° turno del campionato di Serie B. La compagine allenata da Alessandro Nesta, si impone per 2-0 sul campo del e porta a cinque la sua striscia di vittorie consecutive.

Al San Vito-Marulla, ospiti in vantaggio al 14’ con Dionisi che sfrutta al meglio un cross di Novakovich e, dopo aver anticipato Casasola, non lascia scampo a Perina.

Già al 20’ il raddoppio del Frosinone con Novakovich che di destro trova la rete che vale il 2-0.

In virtù di questo risultato, gli uomini di Nesta salgono a quota 43 in classifica confermandosi al secondo posto. Complicata invece la situazione del Cosenza che resta terzultimo in piena zona retrocessione.

SERIE B, 25ª GIORNATA

COSENZA-FROSINONE 0-2 [14’ Dionisi, 19’ Novakovich]

ASCOLI-CREMONESE [Sabato, ore 15.00]

CITTADELLA-JUVE STABIA [Sabato, ore 15.00]

ENTELLA-BENEVENTO [Sabato, ore 15.00]

TRAPANI-SPEZIA [Sabato, ore 15.00]

PISA-VENEZIA [Sabato, ore 18.00]

PORDENONE-CHIEVO [Domenica, ore 15.00]

SALERNITANA-LIVORNO [Domenica, ore 15.00]

CROTONE-PESCARA [Domenica, ore 21.00]

PERUGIA-EMPOLI [Lunedì, ore 21.00]