Serie B, escluso il Palermo: ripescato il Venezia al posto dei rosanero

Il Palermo non prenderà parte al prossimo campionato di Serie B, a deciderlo è stato il Consiglio Federale della FIGC. Ripescato il Venezia.

La notizia era nell’aria da tempo, adesso però è arrivata anche la decisione definitiva: il non prenderà parte al prossimo campionato di Serie B.

Il Consiglio Federale della FIGC che si è svolto a , ha decretato l’esclusione del club siciliano dal campionato cadetto ritenendo valide le valutazioni fatte dalla Covisoc lo scorso 4 luglio.

La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, aveva dato parere negativo all’iscrizione del Palermo per una serie di irregolarità contestate, tra le quali il ritardo nel presentare la fideiussione per l’iscrizione al torneo, i debiti nei confronti della Lega Serie B e della FIGC, oltre che il mancato pagamento di alcuni stipendi.

A prendere il posto dei rosanero nel prossimo campionato di Serie B sarà, come ampiamente previsto, il . La compagine lagunare riappare nella griglia delle partecipanti dopo essere retrocessa in C a seguito del risultato del doppio confronto dei playout.

Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, intanto ha già presentato il bando per l’assegnazione del titolo del Palermo Calcio.

“Gli uffici hanno predisposto l’avviso pubblico ed ho già ricevuto decine di mail per l’acquisizione del club. Ho seguito costantemente le vicende del Palermo tramite contatti con la FIGC e la Lega B, si è creata una situazione surreale con coloro che avrebbero dovuto provvedere a determinati adempimenti. Coloro che sono interessati dovranno presentare la documentazione entro il 23 luglio. Ci sono delle regole e verranno rispettate, chi prenderà il Palermo dovrà provvedere ad un versamento non inferiore ai 300mila euro”.

Il Palermo, che allo stato attuale delle cose sarà costretto a ripartire dalla Serie D, potrebbe ancora presentare ricorso contro l’esclusione dalla B al Tar del ed eventualmente al Collegio di garanzia del CONI.