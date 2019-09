Serie B, Empoli-Perugia 3-0: Doppietta di Mancuso

L'Empoli batte il Perugia con un secco 3-0 e sale momentaneamente al primo posto in Serie B. Doppietta di Mancuso e goal di Frattesi.

L' non si ferma e vola momentaneamente al primo posto in Serie B. I toscani, infatti, hanno battuto 3-0 il in una partita senza storia. Il grande protagonista è stato Mancuso, autore di una doppietta.

Dopo meno di un quarto d'ora l'Empoli è già avanti di due goal grazie a Frattesi e lo stesso Mancuso, che poi chiude definitivamente i conti nel finale.

I toscani, ancora imbattuti dopo sei giornate di campionato, come detto salgono momentaneamente al primo posto in attesa delle partite di e che giocheranno tra domenica e lunedì.

Per il Perugia invece si tratta della prima sconfitta dopo aver raccolto ben 11 punti nelle prime cinque giornate.