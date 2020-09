Serie B 2020/2021, prima giornata: subito Monza-SPAL

Anche la Serie B al via, il Lecce sfiderà il Pordenone nella prima giornata. Venezia contro Vicenza, a duello Pescara e Chievo.

Dopo il calendario di Serie A , è arrivato anche quello della Serie B. Il campionato cadetto inizierà come noto il 26 settembre, una settimana dopo la massima serie. Tante le squadre decise a puntare alla promozione, dalle neopromosse alla neoretrocesse.

Tra le favorite il , terzultimo nello scorso campionato di , subito al confronto con il Pordenone, arrivato fino alle semifinali playoff nella B 2019/2020. Ci sarà inoltre - nella prima giornata, così come il match tra il Monza, neopromosso, e la , neoretrocessa.

Occhi puntati anche sulla Reggina, di scena in casa della , e sul , deciso a ritornare subito in Serie A: le Rondinelle, che non avranno più a disposizione giocatori come Tonali e Balotelli, se la vedranno al Rigamonti contro l' .

Altre squadre

Anche la stagione 2020/2021 di Serie B andrà in onda su DAZN: dopo la promozione dello nella massima serie a sorpresa, tutti gli occhi saranno puntati sul Monza di Galliani e Berlusconi, deciso ad approdare in Serie A nell'immediato con Brocchi in panchina.

PRIMA GIORNATA SERIE B 2020/2021

Brescia-Ascoli

-Virtus Entella

-

-

Lecce-Pordenone

Monza-SPAL

Pescara-Chievo

Reggiana-Pisa

Salernitana-Reggina

-Vicenza