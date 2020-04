La Serie A scalda i motori: squadre in ritiro ad aprile?

I calciatori di Serie A potrebbero essere convocati dai club in questo mese per effettuare esami medici: sarebbe la fase 1 verso il ritorno in campo.

Il campionato si avvia a ricominciare. La data del rientro in campo non è vicina, ma i club si stanno riorganizzando per pianificare al meglio la ripresa.

Come riferisce 'Sky', si paventa uno scenario con cui verrebbe mosso un primo passo verso il ritorno alla normalità: test medici per tutti i calciatori già ad aprile.

Durante il mese corrente, infatti, le società potrebbero convocare i rispettivi tesserati in ritiro per l'effettuazione degli esami sanitari con cui ottenere una sorta di seconda idoneità causa Coronavirus.

Ciò rientrerebbe nella cosiddetta fase 1, da cui si partirebbe per avvicinarsi al nuovo via della stagione: per ora niente allenamenti, ma solo visite necessarie a stabilire se un calciatore sia in salute.

Con l'approvazione del nuovo DPCM da parte del Presidente Conte, prevista nella giornata di venerdì, si potrà capire meglio di quali tempi necessiterà il calcio italiano per rimettersi in moto.