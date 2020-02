Serie A a porte chiuse, si attende l'annuncio: Juventus-Inter senza pubblico

Manca solo l'annuncio, ma 6 partite su 10 del prossimo turno di A si giocheranno a porte chiuse: tra queste anche Juventus-Inter.

Manca solo l'ufficialità, ma mezza 26ª giornata di verrà giocata a porte chiuse causa emergenza Coronavirus. Dopo l'apertura del Ministro dello Sport Spadafora, si attende l'annuncio della Lega.

Saranno 5 o 6, come spiega la 'Gazzetta dello Sport', i match che andranno in scena senza pubblico nel prossimo weekend di campionato: su tutte -, incrocio Scudetto in programma domenica sera allo 'Stadium'.

La supersfida di si disputerà in un'atmosfera surreale, al pari di - , - , - , - e probabilmente - nonostante la Regione Friuli abbia chiesto il rinvio. Alla Dacia Arena, si potrebbe però giocare lunedì 2 marzo a porte aperte.

Altre squadre

Le altre 4 partite del turno di A in calendario, invece, dovrebbero essere giocate regolarmente a stadi gremiti: - , -Torino, - e -, infatti, non sono calendarizzate nelle aree a rischio Coronavirus.

Il Governo, attraverso un Decreto, ha dunque assecondato la richiesta avanzata dalla Lega Serie A e dalla FIGC di non fermare il calcio ma di limitare i pericoli di contagio: da capire, adesso, quanto durerà la linea tracciata.

Prossimo weekend a porte chiuse, ma non è da escludere che la decisione possa protrarsi anche per quello successivo.

LAZIO-BOLOGNA (sabato 29 febbraio ore 15 a porte aperte)

UDINESE-FIORENTINA (sabato 29 febbraio ore 18 a porte chiuse o lunedì 2 marzo a porte aperte)

NAPOLI-TORINO (sabato 29 febbraio ore 20:45 a porte aperte)

MILAN-GENOA (domenica 1 marzo ore 12:30 a porte chiuse)

LECCE-ATALANTA (domenica 1 marzo ore 15 a porte aperte)

PARMA-SPAL (domenica 1 marzo ore 15 a porte chiuse)

SASSUOLO-BRESCIA (domenica 1 marzo ore 15 a porte chiuse)

CAGLIARI-ROMA (domenica 1 marzo ore 18 a porte aperte)

JUVENTUS-INTER (domenica 1 marzo ore 20:45 a porte chiuse)

SAMPDORIA-VERONA (lunedì 2 marzo a porte chiuse)