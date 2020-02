Emergenza Coronavirus, Spadafora: "Disponibilità a eventi a porte chiuse"

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora apre alle gare senza pubblico: "Abbiamo dato la disponibilità per svolgerle a porte chiuse".

Un momento difficile per l' e per lo sport italiano: il fenomeno del Coronavirus irrompe nel calcio e blocca la , ma dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora arriva l'apertura per le partite di campionato a porte chiuse.

Ai microfoni del 'Tg2', Spadafora ha fatto il punto della situazione sulle misure prese dalle autorità:

"Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli- Giulia, Emilia-Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse".

Si prospetta dunque una giornata di Serie A senza pubblico, compreso anche il big match tra e :

"Il provvedimento non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi".

Lo stesso provvedimento sarà adottato con ogni probabilità anche a - e il club rossonero ha reso noto di aver predisposto una procedura di rimborso dei biglietti qualora le autorità decidano di disputarla a porte chiuse.

Altre squadre

Sono cinque le partite che probabilmente saranno giocate senza pubblico: Juventus-Inter, - , - , Milan-Genoa, - e -. Quattro invece le sfide a porte aperte: - , - , - e - .

Da valutare invece l'eventuale divieto di trasferta per i tifosi di Bologna, Torino e Atalanta, zone considerate 'a rischio' dalle autorità.