Serie A, presentato il pallone invernale: arriva il PUMA Orbita Winter

La Serie A svela quale sarà il pallone protagonista dei mesi invernali in Serie A. Design ispirato al logo della massima serie italiana.

La Serie A tornerà ufficialmente in campo il 4 gennaio, dopo la lunga sosta per via dei Mondiali in Qatar.

Al momento del fischio d'inizio della sedicesima giornata, i calciatori in campo inaugureranno il nuovo pallone targato Puma.

Si tratta dell'Orbita Winter Serie A, versione invernale del pallone che ha accompagnato i primi mesi della Serie A 2022/2023.

Acquista il pallone invernale PUMA Orbita Winter Serie A

A comunicare l'arrivo del nuovo pallone sui campi del nostro campionato è la Lega di Serie A con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

"Il vivace logo PUMA nella colorazione Sunset Glow e i dettagli Blue Glimmer e PUMA White, integrati nella base Yellow, garantiscono un`eccellente visibilità del Pallone in ogni condizione metereologica. Il pallone PUMA ORBITA Winter Serie A offre una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella che si traduce in un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone.

L'ORBITA FIFA Approved utilizza una tecnologia all`avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l`aerodinamica e rende la palla più resistente all`abrasione e all`usura, aumentandone la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d`aria e un rimbalzo ottimali".

Come testimonial per la presentazione della nuova sfera erano presenti Alessandro Bastoni, Emil Audero, Alex Sandro, Olivier Giroud, Milan Škriniar e Davide Frattesi.