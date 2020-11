Serie A, Ibrahimovic eletto MVP del mese di ottobre

Zlatan Ibrahimovic ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di ottobre, in Serie A. Sarà premiato dalla Lega contro il Verona.

Zlatan Ibrahimovic ha completato un mese di ottobre magico, sia per lui dal punto di vista individuale, sia per il dal punto di vista di risultati e classifica. Lo svedese, infatti, è stato eletto MVP della dalla Lega.

"La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate la 4ª - 5ª - 6ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2020/2021. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 11 rossonero di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: - ha sviluppato l’indice di efficienza tecnica più alto in due giornate su tre;

- una performance di efficienza tecnica del 96,3%, con un picco del 98%, e fisica del 92%;

- grazie alle straordinarie doti tattiche (K-Movement 97%) consente di far rendere al massimo anche i compagni di squadra;

- l’ottima proprietà di palleggio e controllo gli hanno consentito di non perdere mai un 1vs1 offensivo e raggiungere il 94% nel K-Pass".

Zlatan Ibrahimovic, ad ottobre, in Serie A ha giocato il Derby contro l' vincendolo grazie ad una sua doppietta; ha pareggiato 3-3 contro la , realizzando una doppietta anche in questa occasione: ed infine con uan rovesciata decisiva ha steso l' per l'ultima vittoria del Milan.

In generale, Zlatan Ibrahimovic comanda la classifica dei marcatori della Serie A, con sette goal, secondo Belotti a quota sei reti.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha accolto così il premio per Zlatan Ibrahimovic.