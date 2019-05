Serie A: chi va in Champions? Inter, Atalanta, Roma, Milan e le possibili combinazioni

Volata finale in Serie A, lotta aperta per i posti in Champions League: tutte le possibili combinazioni tra le squadre in corsa.

Con lo Scudetto già assegnato alla e il secondo posto matematicamente del , il fronte più caldo delle ultime giornate di è quello che riguarda gli ultimi due posti per la qualificazione in . A tre giornate dalla fine del campionato, sono ben sei le squadre - chi più, chi meno - ancora coinvolte nella corsa Champions: , , , , e .

In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, per stilare la classifica finale vengono considerati i seguenti criteri: 1) numero di punti negli scontri diretti 2) differenza reti negli scontri diretti 3) differenza reti generale 4) reti realizzate in campionato 5) sorteggio.

Ecco tutte le possibili combinazioni per la qualificazione in Champions League, squadra per squadra:

L'INTER VA IN CHAMPIONS SE...

L'Inter più di tutte le altre squadre ha il proprio destino tra le mani. Saranno infatti sufficienti sei punti nelle prossime tre partite (contro , Napoli ed ) per avere la certezza matematica di un posto in Champions, indipendentemente dai risultati delle rivali.

L'ATALANTA VA IN CHAMPIONS SE...

L'Atalanta - attualmente quarta in classifica - sarà matematicamente qualificata alla prossima Champions League nel caso in cui dovessero arrivare sette punti su nove nelle ultime tre giornate di campionato. In realtà potrebbero bastarne anche sei: in questo caso è ipotizzabile uno scenario di arrivo a pari punti con la Roma, ma a quel punto entrerebbe in gioco la differenza reti (le due squadre sono pari negli scontri diretti) che favorirebbe l'Atalanta, attualmente a +28 contro il +15 della Roma.

LA ROMA VA IN CHAMPIONS SE...

La Roma, ad oggi quinta in classifica, deve sperare nei passi falsi di Inter o Atalanta per poter agguantare la qualificazione alla Champions. I giallorossi sono in parità con entrambe per quanto riguarda gli scontri diretti, ma in svantaggio per la differenza reti: per questo, affinchè la Roma ottenga l'accesso alla Champions, sarà necessario fare cinque punti in più dell'Inter o quattro in più dell'Atalanta. In caso di arrivo a pari punti delle tre squadre, inoltre, la classifica avulsa premierebbe Atalanta e Roma.

IL MILAN VA IN CHAMPIONS SE...

Il Milan ha attualmente una partita in meno rispetto alle concorrenti nella corsa Champions. La qualificazione in Champions League dei rossoneri dipende dai risultati delle squadre meglio posizionate in classifica. Affinchè il Milan finisca tra le prime quattro, tenendo conto degli scontri diretti, dovranno verificarsi almeno due delle seguenti condizioni da qui a fine campionato:

il Milan dovrà fare otto punti in più dell'Inter

il Milan dovrà fare sei punti in più dell'Atalanta

il Milan dovrà fare quattro punti in più della Roma.

IL TORINO VA IN CHAMPIONS SE...

Con tre squadre davanti in classifica (e il Milan con una partita in meno) al Torino serve un miracolo per qualificarsi alla prossima Champions League. Affinchè il Toro riesca a strappare un piazzamento Champions, considerando gli scontri diretti, dovranno verificarsi almeno due delle seguenti condizioni da qui al termine del campionato:

il Torino dovrà fare sei punti in più dell'Inter

il Torino dovrà fare cinque punti in più dell'Atalanta

il Torino dovrà fare tre punti in più della Roma.

COSA SERVE ALLA LAZIO PER ANDARE IN CHAMPIONS?

La matematica resta l'unica, debole alleata della Lazio nella corsa Champions. I biancocelesti, ottavi in classifica, sono praticamente tagliati fuori dalla lotta per i primi quattro posti. Per qualificarsi alla Champions, dovrebbero infatti verificarsi contemporaneamente quattro delle seguenti condizioni: