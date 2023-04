La Lega Serie A ha reso noto il quadro degli anticipi e dei posticipi per la 33ª e la 34ª giornata di campionato.

Come era previsto, anticipi per Milan e Inter che saranno impegnate nel Derby della Madonnina che andrà in scena semifinale di Champions League.

Entrambe le squadre meneghine scenderanno in campo mercoledì 3 maggio, nel turno infrassetimanale (Milan-Cremonese e Verona-Inter entrambre alle ore 21.00), per poi tornare in campo tre giorni dopo, sabato 6 maggio per sfide fondamentali in ottica quarto posto: Milan-Lazio alle ore 15.00 e Roma-Inter alle ore 18.00.

La capolista Napoli aprirà il 33° turno scendendo il campo ad Udine martedì 2 maggio e poi affronterà la Fiorentina in casa il successivo 7 maggio.

Impegno invece interno per la Juventus che affronterà il Lecce in una delle gare in programma alle 18, per poi andare sul campo dell’Atalanta nel ‘lunch match’ in programma il 7.

DI SEGUITO IL QUADRO COMPLETO

33ª GIORNATA

UDINESE-NAPOLI martedì 2 maggio ore 20.45 (DAZN)

ATALANTA-SPEZIA mercoledì 3 maggio ore 18.00 (DAZN/SKY)

JUVENTUS-LECCE mercoledì 3 maggio ore 18.00 (DAZN)

SALERNITANA-FIORENTINA mercoledì 3 maggio ore 18.00 (DAZN)

SAMPDORIA-TORINO mercoledì 3 maggio ore 18.00 (DAZN)

LAZIO-SASSUOLO mercoledì 3 maggio ore 21.00 (DAZN/SKY)

MILAN-CREMONESE mercoledì 3 maggio ore 21.00 (DAZN)

MONZA-ROMA mercoledì 3 maggio ore 21.00 (DAZN)

VERONA-INTER mercoledì 3 maggio ore 21.00 (DAZN/SKY)

EMPOLI-BOLOGNA giovedì 4 maggio ore 20.45 (DAZN)

34ª GIORNATA