Serie A, 4ª giornata: risultati e marcatori

La formazione di Juric vince la sua seconda partita consecutiva, battendo il Sassuolo grazie alla rete di Pjaca nel finale.

VENERDI 17 SETTEMBRE, ORE 21.00

SASSUOLO-TORINO 0-1

Marcatori: 83' Pjaca (T)

Il Torino di Ivan Juric vince la sua seconda partita consecutiva, dopo una gara giocata molto bene contro il Sassuolo di Dionisi. Partita viva sin da subito, nonché "festival dei pali" per i numerosi legni colpiti da entrambe le squadre: ospiti vicinissimi al vantaggio in più occasioni, soprattutto con Sanabria, offensivamente il più pericoloso dei suoi. Nel finale la risolve Pjaca, che centra il suo primo goal con il Toro all'83': dopo aver conquistato il successo contro la Salernitana nello scorso weekend, i granata salgono a quota 6 punti in classifica. per il Sassuolo, invece, seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata contro la Roma.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 5,5, Chiriches 5, Ferrari 6, Rogerio 5 (65' Traore 5); Maxime Lopez 6, Frattesi 5,5 (75' Harroui 5,5); Berardi 5, Djuricic 6 (87' Defrel SV), Boga 5,5 (65' Kyriakopoulos 5,5); Raspadori 5,5 (65' Scamacca 5). All. Dionisi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 6,5, Bremer 6,5, Rodriguez 6; Singo 6 (77' Vojvoda SV), Lukic 6, Pobega 6,5 (77' Mandragora 6), Aina 6,5 (52' Ansaldi 6); Brekalo 6 (77' Pjaca 6,5), Praet 6 (64' Linetty 6); Sanabria 6,5. All.Juric

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: 12' Bremer (T), 35' Aina (T), 54' Rodriguez (T), 95' Djidji (T)

Espulsi: