Genoa-Fiorentina, paura per Castrovilli: si schianta contro il palo e viene sostituito

Attimi di paura al 'Ferraris' per Gaetano Castrovilli, abbattutosi con forza sul palo in maniera fortuita: poco dopo, la sostituzione con Duncan.

E' la pioggia la grande protagonista al 'Ferraris', dove si affrontano Genoa e Fiorentina: ritmi abbastanza contenuti nel primo tempo, caratterizzato da un episodio che si sarebbe potuto rivelare di grave entità.

Al minuto 22, durante un'azione offensiva, Castrovilli ha provato ad inserirsi sul secondo palo per deviare in rete un cross proveniente dalla fascia destra, venendo anticipato da Cambiaso con un ottimo intervento a spazzare l'area: sullo slancio, il trequartista viola si è letteralmente abbattuto sul palo, facendo temere per la sua salute sia i tifosi presenti sugli spalti che gli spettatori a casa.

