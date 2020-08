Serie A, 38ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Nella prima partita dell'ultima giornata di Serie A, Brescia e Sampdoria impattano 1-1. Grande attesa per i match del sabato sera.

BRESCIA-SAMPDORIA 1-1

Le due squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato. Ed in campo questo si vede: sia che , nonostante il caldo torrido, giocano senza speculare e la partita di arricchisce di tantissime palle-goal. Nel primo tempo Quagliarella si divora a sorpresa un calcio di rigore non da lui, calciato molto male. A passare in vantaggio è comunque la Sampdoria con un goal di Leris (tiro deviato da Gastaldello, all'ultima partita in carriera quest'oggi).

Nella ripresa il Brescia si sveglia un po' e trova il goal dopo un'ingenuità di Falcone, che butta a terra in area Ayé: calcio di rigore che Torregrossa realizza con grande calma olimpica. Zmrhal colpisce il secondo legno di giornata con un colpo di testa sfortunata. Nel finale di partita, dopo la lunga girandola di cambi, Askildsen viene espuldo ingenuamente per doppia ammonizione e Quagliarella segna allo scadera, ma è in fuorigioco...

IL TABELLINO

Marcatori: 41' Leris (S), 49' Torregrossa (B)

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Gastaldello (59' Semprini), Mateju; Spalek (59' Ndoj), Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Ayè (69' Donnarumma) (78' Viviani).

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Depaoli, Tonelli (19' Colley), Yoshida, Augello; Vieira (72' Thorsby), Bertolacci (72' Askildsen), Leris (68' Linetty); Maroni (68' Jankto); Gabbiadini, Quagliarella.

Ammoniti: Gastaldello, Vieira, Falcone, Askildsen

Espulsi: Askildsen