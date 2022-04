Serie A, 33ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 16 APRILE, ORE 14.30

UDINESE-EMPOLI 4-1

MARCATORI: 6 aut. Ismajli (U), 52' Deulofeu (U), 70' Pinamonti (E), 79' Pussetto (U), 88' Samardzic (U)

Una vittoria roboante che avvicina l'Udinese a zona quaranta e lascia l'Empoli piena di rimpianti per l'ennesima volta. Se i bianconeri possono festeggiare la permanenza in Serie A, i toscani ci sono quasi nonostante una vittoria che manchi oramai dal 12 dicembre, quando il team Andreazzoli espugnò il Maradona di Napoli. In Friuli ennesimo risultato negativo per i toscani, sotto già al 6' per la sfortunata autorete di Ismajli su cross dalla destra di Pereyra. Nella ripresa ci ha pensato il solito Deulofeu con un gran goal di precisione dalla distanza a battere Vicario per la seconda volta. Agli ospiti non basta il goal su rigore di Pinamonti (penalty inizialmente sbagliato, ma ripetuto causa ingresso in area di un giocatore bianconero), anche causa rete dei neo-entrati Pussetto al 79', su assist dello scatenato Deulofeu, e Samardzic, in goal con un mancino da urlo all'angolino.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 7, Pablo Marì 6.5, Perez 6 (90' Nuytinck); Molina 6.5, Pereyra 6 (66' Samardzic 7), Walace 6.5, Makengo 6 (90' Jajalo), Udogie 6.5; Deulofeu 7.5 (90' Nestorovski sv), Success 6 (76' Pussetto 7). All. Cioffi

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6; Stojanovic 6 (75' Parisi 5.5), Ismajili 5, Luperto 5, Cacace 5.5; Benassi 5.5 (71' Verre 5.5), Asllani 5.5, Bandinelli 6; Bajrami 5.5 (71' Henderson 6); La Mantia 5 (87' Cutrone sv), Pinamonti 6. All. Andreazzoli.

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Ismajli (E); Stojanovic (E), Bandinelli (E), Molina (U), Verre (E)

Espulsi: nessuno

SABATO 16 APRILE, ORE 14.30

SAMPDORIA-SALERNITANA 1-2

MARCATORI: 4' Fazio (SAL), 6' Ederson (SAL), 32' Caputo (SAM)

Tre mesi dopo la Salernitana rimette le mani sui tre punti. La squadra di Nicola si impone per 2-1 a Marassi contro la Sampdoria, tornando al successo che mancava da gennaio. Una vittoria che forse non cambierà l'esito della stagione, ma fa segnare un piccolo passo verso un futuro migliore. A Genova decidono le reti di Fazio ed Ederson, arrivate nei primi 5 minuti di gioco. A nulla vale il goal di Caputo, che rimette in carreggiata la Sampdoria che però resta a secco di punti. Fischi per i blucerchiati a fine partita.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 5.5; Bereszynski 5.5, Ferrari 5.5, Colley 5.5, Murru 5.5 (45' Augello 5.5); Candreva 5, Rincon 6 (83' Damsgaard sv), Thorsby 5,5 (63' Ekdal 5.5); Sensi 6; Quagliarella 5 (63' Sabiri 5), Caputo 6.5.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 5.5 (70' Belec 6); Gyomber 6, Radovanovic 6.5, Fazio 7; Mazzocchi 6.5, L. Coulibaly 6, Ederson 7 (65' Kastanos 6), Bohinen 6.5, Ranieri 6 (87' Gagliolo sv); Bonazzoli 6 (65' Ribery 6), Djuric 6.5 (87' Mikael sv). All. Nicola

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Sepe (SAL), Djuric (SAL), Bonazzoli (SAL), Bohinen (SAL), Ribery (SAL), Mazzocchi (SAL), Ranieri (SAL), Sensi (SAM)

Espulsi: nessuno

SABATO 16 APRILE ORE 12:30

CAGLIARI-SASSUOLO 1-0

MARCATORI: 42' Deiola

Successo importante in ottica salvezza per il Cagliari, che apre il sabato di Serie A alle 12:30 ospitando il Sassuolo. I sardi si impongono per 1-0 grazie alla zampata di Deiola, arrivata verso la fine del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Mazzarri si dimostra capace di soffrire e arginare qualche sortita offensiva dei neroverdi allenati da Dionisi, oggi meno brillanti rispetto al solito. Tre punti che permettono al Cagliari di allungare sulle inseguitrici e guadagnare terreno prezioso nella corsa per evitare la retrocessione.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6; Altare 6.5, Lovato 7, Carboni 6; Bellanova 6.5 (87' Zappa sv), Deiola 7 (68' Rog 6), Grassi 6.5 (74' Baselli 6), Marin 7, Dalbert 6; João Pedro 6 (87' Pereiro sv), Keita 5 (68' Pavoletti 6). All. Mazzarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 6 (21' Tressoldi 5), Chiriches 5,5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 5 (66' Rogerio 6); Frattesi 5.5 (82' Henrique sv), Lopez 5.5; Defrel 5 (66' Konradsenn 5.5), Raspadori 5.5, Traore 5.5; Scamacca 5 (82' Djuricic sv). All. Dionisi

Arbitro: Massa

Ammoniti: Tressoldi (S), Lovato (C), Traoré (S), Pereiro (C)

Espulsi: nessuno

VENERDI' 15 APRILE ORE 20:45

MILAN-GENOA 2-0

MARCATORI: 11' Leao, 87' Messias

Il Milan stavolta non sbaglia. A San Siro i rossoneri si impongono su un Genoa sempre più destinato alla retrocessione per 2-0. Nessun problema per la squadra di Pioli, che apre le danze dopo 11 minuti con Rafael Leao. In chiusura di gara invece la rete della tranquillità la segna Messias. Successo che permette ai rossoneri di restare in vetta alla classifica in attesa del Napoli e del recupero dell'Inter in casa del Bologna.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6,5; Kalulu 7, Gabbia 6 (74' Krunic 6), Tomori 6,5, Theo Hernandez 6; Tonali 6,5, Bennacer 6,5 (86' Brahim Diaz sv); Saelemaekers 5 (62' Messias 6,5), Kessié 6, Leão 7 (86' Ballo Touré sv), Giroud 6 (62' Rebic 6). All. Pioli

GENOA (4-2-3-1): Sirigu 6,5; Hefti 5, Østigard 6, Bani 5,5, Vasquez 6,5; Galdames 6, Badelj 6; Frendrup 5,5 (72' Yeboah 5,5), Amiri 5,5 (72' Gudmundsson 5,5), Ekuban 5,5 (55' Melegoni 6,5); Piccoli 5 (55' Destro 5,5). All. Blessin

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Yeboah, Tonali, Gudmundsson

Espulsi: nessuno

VENERDI' 15 APRILE ORE 18

SPEZIA-INTER 1-3

MARCATORI: 31’ Brozovic (I), 73’ Lautaro Martinez (I), 88’ Maggiore (S), 90+3' Sanchez (I)

L'Inter fa il suo dovere e si impone in casa dello Spezia. La banda di Inzaghi si porta in vantaggio alla mezz'ora con Brozovic e poi completa il lavoro nella ripresa prima con Lautaro Martinez, poi con Alexis Sanchez. Nel mezzo la rete che riporta in gara lo Spezia per qualche istante siglata da Maggiore. I nerazzurri continuano l'inseguimento a Milan e Napoli in vetta alla classifica.

SPEZIA (4-3-1-2): Provedel 6; Amian 5.5, Erlic 5.5, Nikolaou 5.5, Reca 6 (37’ Ferrer 6); Maggiore 6.5, Kiwior 6, Bastoni 6 (60’ Verde 5.5); Kovalenko 5.5 (46’ Agudelo 6); Manaj 6 (60’ Nzola s.v., 71’ Antiste 6), Gyasi 5.5. All. Thiago Motta

INTER (3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6.5, Skriniar 6.5, Bastoni 6 (82’ De Vrij s.v.); Dumfries 5.5 (75’ Darmian 6), Barella 6.5, Brozovic 7, Calhanoglu 6.5 (75’ Vidal 6), Perisic 7, Dzeko 5.5 (60’ L. Martinez 7.5), Correa 5.5 (60’ Sanchez 7). All. Inzaghi

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Bastoni (S), Nikolaou (S)

Espulsi: nessuno