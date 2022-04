Serie A, 32ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 9 APRILE, ORE 15

EMPOLI-SPEZIA 0-0

Bella gara quella tra Empoli e Spezia, che al Castellani non si fanno male e non vanno oltre lo 0-0: le emozioni, però, non sono mancate. Ottime prove dei portieri, Provedel, che nella prima frazione ha sventato con un intervento in spaccata una conclusione a botta sicura di Di Francesco e che nel secondo tempo ha salvato su Benassi, e Vicario, che nel finale di partita ha sventato un'occasione pericolosa di Amian. Per l'Empoli un pari che non cambia le cose: la formazione di Andreazzoli non vince dal 12 dicembre. Per lo Spezia, invece, punto importante in chiave salvezza.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario 7; Stojanovic 6, Romagnoli 6 (79' Ismajli 6), Viti 6.5, Parisi 6; Zurkowski 6 (56' La Mantia 6), Asllani 6, Bandinelli 6.5 (79' Henderson 6); Bajrami 6, Di Francesco 6.5 (56' Benassi 6); Pinamonti 5.5. All. Andreazzoli.

SPEZIA (4-3-3): Provedel 7.5; Amian 6.5, Erlic 6, Nikolaou 6, Reca 6 (90' Ferrer sv); Maggiore 6.5, Kiwior 6, Bastoni 6.5; Agudelo 5.5 (67' Verde 6), Manaj 5.5 (83' Nzola sv), Gyasi 6 (83' Kovalenko sv). All. Thiago Motta.

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Di Francesco (E), Zurkowski (E), Gyasi (S), Amian (S)

Espulsi: -