Serie A, 30ª giornata: risultati e marcatori

VENERDì 18 MARZO, ORE 21.00

GENOA-TORINO 1-0

MARCATORI: 14' Portanova

Il Genoa spezza l'incantesimo e coglie la prima vittoria dell'era Blessin: il Grifone ringrazia Portanova e piega la resistenza del Torino di Juric, finito al tappeto pochi giorni dopo la grande prova casalinga contro l'Inter. Il goal partita è maturato alle porte del primo quarto d'ora, grazie al primo centro in Serie A dell'attaccante italiano scuola Juve. Dieci minuti dopo il vantaggio, il Genoa è rimasto in dieci per il rosso a Ostigard, ma nonostante l'inferiorità numerica ha azzerato i pericoli nella ripresa strappando tre punti vitali nella corsa salvezza. Il Grifone torna a vincere dopo un digiuno di 26 partite.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj (93' Hernani); Melegoni (66' Yeboah), Amiri (25' Bani), Portanova (66' Galdames); Destro (46' Hefti).

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez (80' Buongiorno); Singo (80' Zaza), Mandragora (51' Brekalo), Lukic, Vojvoda (51' Ansaldi); Pobega, Pjaca; Belotti

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Bani (G), Pobega (T), Ansaldi (T)

Espulso: Ostigard (G) per doppia ammonizione

VENERDÌ 18 MARZO, ORE 18

SASSUOLO-SPEZIA 4-1

MARCATORI: 17' Berardi (SA), 36' Verde (SP), 48' Berardi (SA), 78' Ayhan (SA), 81' Scamacca (SA)

Si è aperto con l'anticipo del venerdì il 30esimo turno di Serie A. Match fondamentale per Europa e salvezza, quello andato in scena tra Sassuolo e Spezia: a conquistare i tre punti i padroni di casa.

A trovare il vantaggio del Sassuolo il solito Berardi: calcio di rigore per fallo su Frattesi e 13esimo goal per l'esterno di Dionisi, che diventa così il giocatore di Serie A con il numero complessivo più alto tra reti e assist. Un centro che non è bastato ai neroverdi per chiudere la prima frazione in vantaggio: conclusione a giro di Verde e pari degli ospiti. N

ella ripresa doppietta di Berardi: lancio di Defrel, destro a battere Provedel e centesima realizzazione nella massima serie. A chiudere la gara il primo goal di Ayhan in Serie A: controllo e controbalzo di esterno destro per il tris. C'è tempo però anche per il poker: punizione del neo-entrato Scamacca e goleada per il team neroverde.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Müldür 6, Ayhan 7, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6; Frattesi 7 (85' Magnanelli sv), Lopez 6, Matheus Henrique 6.5 (84' Harroui sv); Berardi 8 (90' Ceide sv), Defrel 6.5 (68' Scamacca 7), Traoré 6.5 (90' Oddei sv).

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel 6; Amian 5, Erlic 5, Nikolaou 5, Reca 5; Kiwior 5.5, Bastoni 6.5; Maggiore 6, Kovalenko 5, Gyasi 5 (74' Manaj 5.5); Verde 6.5 (74' Agudelo 5.5).

Arbitro: Volpi

Ammoniti: Matheus Henrique (SA), Kovalenko (SP), Berardi (SA), Maggiore (SP), Erlic (SP)

Espulsi: -