Inter-Fiorentina 1-1: Dumfries risponde a Torreira, i nerazzurri steccano ancora

Ancora privo di De Vrij e Brozovic, Inzaghi sceglie D'Ambrosio e Vidal, con Skriniar e Calanoglu dirottati al ruolo di centrali dei rispettivi reparti. Nella Fiorentina, invece, c'è Duncan al posto di Bonaventura mentre Saponara completa il tridente.

Parte meglio la Fiorentina, con Saponara e Nico Gonzalez sin da subito molto attivi, mentre l'Inter fa fatica a imbastire gioco per buona parte del primo tempo. Nel finale della prima frazione, però, i nerazzurri crescono e sfiorano il goal prima con Dzeko e poi con Martinez: anzi, a dirla tutta, Lautaro il goal lo aveva anche trovato spingendo in rete un cross di Dumfries, tutto inutile però in virtù della posizione irregolare dell'argentino.

Ad inizio ripresa uno svarione di Nico Gonzalez genera una doppia occasione per i nerazzurrri, ma prima Terracciano si oppone a Vidal, poi Barella non centra il bersaglio.

Passano pochi minuti e il pallone offerto da Nico Gonzalez, stavolta al compagno Torreira, viene trasformato in rete dal centrocampista uruguaiano, bravo a bruciare Barella e battere Handanovic.

L'Inter, però, non accusa il colpo e dopo cinque minuti centra il pari: splendido cross da sinistra di Perisic, sontuoso stacco di testa di Dumfries che non lascia scampo a Terracciano.

Dopo il pari dell'olandese, entrambe le squadre non rinunciano a cercare la vittoria, ma le difese sono ben messe in campo e concedono poco spazio agli attaccanti.

Le occasioni più clamorose arrivano nel finale, una per parte: al minuto 89 Vidal offre una palla al bacio per Sanchez, la cui botta a colpo sicuro viene deviata in angolo da Biraghi, con Terracciano ormai battuto. Al minuto 94, invece, Ikoné è bravo a presentarsi tutto solo a tu per tu con Handanovic, ma si lascia ipnotizzare dal portiere sloveno, calciandogli addosso.

Per i minuti di recupero Inzaghi si gioca anche la carta Caicedo, ma non basta: l'Inter non riesce a trovare la vittoria e fa un altro assist a Napoli e Milan.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 1-1

MARCATORI: 50' Torreira (F), 55' Dumfries (I)

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; D'Ambrosio 6, Skriniar 6.5, Bastoni 6.5 (80' Dimarco s.v.); Dumfries 6.5, Barella 5.5, Calhanoglu 5.5, Vidal 6 (90' Caicedo s.v.), Perisic 6 (80' Gosens s.v.); Dzeko 6 (74' Sanchez 6), L.Martinez 6 (74' Correa 5.5)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6.5; Venuti 6, Milenkovic 6 (90' Martinez Quarta s.v.), Igor 6.5, Biraghi 5.5; Castrovilli 6.5, Torreira 7, Duncan 5.5; Gonzalez 6.5 (90' Callejon s.v.), Piatek 6 (90' Cabral s.v.), Saponara 6 (74' Ikoné 5.5)

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Milenkovic (F), Saponara (F), D'Ambrosio (I)