Serie A, 26ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 19 FEBBRAIO ORE 15:00

SAMPDORIA-EMPOLI 2-0

MARCATORI: 14’ Quagliarella, 29’ Quagliarella

La Sampdoria torna al successo in campionato e mette in cascina tre punti importantissimi che le consentono di tenere a distanza le rivali impegnate nella lotta per la salvezza. La compagine blucerchiata si è imposta per 2-0 sull’Empoli e lo ha fatto grazie ad una doppietta di Fabio Quagliarella. Dopo un avvio equilibrato, al 14’ il capitano della Samp ha aperto le marcature con un gran diagonale dall’interno dell’area di rigore, sfruttando tra l’altro la grande libertà che gli è stata concessa. Avanti di una rete, i padroni di casa continuano a spingere ma, dopo essere andati ad un passo dal raddoppio con Colley, al 23’ rischiano grosso quando Bajrami, splendidamente servito in area da Zurkowski, si allunga troppo il pallone con il primo controllo e si fa murare da Falcone. Al 29’ il raddoppio blucerchiato con Quagliarella che batte Vicario con una splendida conclusione sul primo palo. Nella ripresa, l’Empoli gioca in costante proiezione offensiva, ma nonostante il predominio territoriale non trova la rete che potrebbe riaprire i giochi. A festeggiare è quindi la Samp che ottiene il secondo successo con Giampaolo alla guida.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone 6.5; Bereszynski 6.5, Ferrari 6, Colley 6.5, Murru 6 (70’ Augello ); Candreva 6.5, Ekdal 6 (86’ Vieira s.v.), Thorsby 6; Sabiri 6.5 (69’ Rincon 6); Quagliarella 8 (61’ Conti 6), Caputo 6. All. Giampaolo

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 5.5; Stojanovic 5.5, Romagnoli 5.5, Viti 5, Parisi 5 (78’ Cacace s.v.); Zurkowski 6 (63’ Bandinelli 6), Asllani 5.5, Benassi 5.5 (63’ Henderson 6); Bajrami 5 (75’ Di Francesco 6); Cutrone 5.5 (63’ La Mantia 6), Pinamonti 5.5. All. Andreazzoli

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Bajrami (E), Bereszynski (S), Asllani (E), Ekdal (S), Candreva (S), Conti (S)

Espulsi: Nessuno

VENERDI' 18 FEBBRAIO ORE 20:45

JUVENTUS-TORINO 1-1

MARCATORI: 13’ De Ligt (J), 62’ Belotti (T)

Termina in parità il derby della Mole numero 204. Juventus e Torino si dividono la posta in palio al termine di una sfida molto combattuta: nel primo tempo sono i bianconeri a dominare la scena, mentre nella seconda frazione cambia l'inerzia con i granata di Juric a tenere in mano il pallino del gioco. Il risultato si sblocca al 13' con il colpo di testa di De Ligt sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 62' arriva la risposta del Torino con il goal di capitan Belotti, che torna a segnare dopo quasi quattro mesi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.5; Cuadrado 5.5, De Ligt 7, Alex Sandro 5, L. Pellegrini 5.5 (46’ De Sciglio 6); Zakaria 5, Locatelli 6 (74’ Arthur 6), Rabiot 5.5; Dybala 6 (54’ McKennie 5.5), Vlahovic 5 (73’ Kean 5.5), Morata 5. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6.5, Bremer 7 (89’ Buongiorno s.v.), Rodriguez 6.5; Singo 6.5 (80’ Ansaldi s.v), Lukic 6.5, Mandragora 6.5, Vojvoda 6.5; Pobega 6.5, Brekalo 6.5 (74’ Pjaca 5.5); Belotti 7 (79’ Sanabria s.v.). All. Juric

Arbitro: Massa

Ammoniti: Cuadrado (J), Lukic, Mandragora (T)

Espulsi: Nessuno