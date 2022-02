Serie A, 25ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 12 FEBBRAIO, ORE 20.45

TORINO-VENEZIA 1-2

MARCATORI: 5' Brekalo (T), 38' Haps (V), 46' Crnigoj (V)

La svolta stagionale del Venezia? Forse sì, forse no. Fatto sta che i tre punti ottenuti dalla formazione di Zanetti in casa del Torino - al termine di una partita infinita - cambiano le carte in tavola per diverse squadre in chiave europea e salvezza, ma soprattutto porta i lagunari a tornare al successo dopo un periodo duro.

Rimonta e successo per il Venezia, che ha risposto al goal di Brekalo in avvio grazie al match top di Crnigoj, autore di un goal e di un assist: l'esterno dei veneti ha prima servito Haps per il pareggio al minuto 38, dunque ha battuto Milinkovic-Savic col sinistro per portare a casa la vittoria. Annullato al 90' un goal a Belotti dopo un lungo check per un fuorigioco e un contatto Pogeba-Belotti.

Seconda sconfitta consecutiva nelle ultime due gare per la squadra di Juric, la terza nelle ultime sei.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5.5; Djidji 5.5 (71' Zima 6), Bremer 5, Rodriguez 6; Singo 6 (72' Ansaldi 6), Linetty 5.5, Pobega 5, Vojvoda 6 (86' Zaza sv); Brekalo 7, Pjaca 5.5 (71' Warming 6); Sanabria 5.5 (71' Belotti 6).

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini 5.5; Ampadu 6, Caldara 6, Svoboda 6, Haps 7; Crnigoj 7.5, Busio 6 (55' Tessmann 6), Cuisance 6 (72' Fiordilino); Aramu 6.5 (78' Peretz 6); Henry 5.5 (78' Nsame 6), Okereke 5.5.

Arbitro: Giua

Ammoniti: Busio (V), Djidji (T), Caldara (V), Bremer (T), Ampadu (V)

Espulsi: Okereke (V)

SABATO 12 FEBBRAIO, ORE 18.00

NAPOLI-INTER 1-1

MARCATORI: 7'rig. Insigne (N), 47' Dzeko (I)

Non ci sono vincitori e vinti nella sfida del Maradona tra Napoli e Inter. Il big match del 25esima giornata ha visto azzurri e nerazzurri pareggiare per 1-1, con i padroni di casa in vantaggio grazie al rigore di Insigne. Fallo di De Vrij su Osimhen e penalty assegnato da Doveri a inizio gara, realizzato dall capitano partenopeo. A inizio ripresa la rete di Dzeko che ha permesso alla squadra di Inzaghi (Farris in panchina causa squalifica del tecnico in capo) di pareggiare il match. Ora palla al Milan.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6.5; Lobotka 6.5, Fabian Ruiz 6.5 (74' Anguissa 6); Politano 6 (26' Elmas 6), Zielinski 6.5 (84' Juan Jesus 6), Insigne 7 (84' Ounas sv); Osimhen 6.5 (84' Mertens sv).

INTER (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6, de Vrij 4.5, Dimarco 5.5 (90' D'Ambrosio sv); Dumfries 6, Barella 6, Brozovic 5.5, Calhanoglu 5.5 (84' Vidal sv), Perisic 6.5; Lautaro 6 (84' Sanchez sv), Dzeko 7.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Insigne (N), Brozovic (I)

Espulsi: -

SABATO 12 FEBBRAIO, ORE 15.00

LAZIO-BOLOGNA 3-0

MARCATORI: 13' rig. Immobile, 53' e 63' Zaccagni

La Lazio apre il 25° turno di Serie A schiantando il Bologna davanti al pubblico dell'Olimpico, archiviando la delusione di Coppa Italia: Immobile apre le marcature con il chirurgico calcio di rigore procurato da Zaccagni. Poi è lo stesso numero 20 a scatenarsi nella ripresa griffando la sua prima doppietta in casacca laziale. Finisce 3-0, Mihajlovic al tappeto.

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Lazzari 6.5, Luiz Felipe 6.5, Patric 6.5 (78' Radu sv), Marusic 6.5; Milinkovic-Savic 7 (83' Basic sv), Lucas Leiva 6.5 (66' Cataldi 6), Luis Alberto 7; Pedro 6.5 (66' Felipe Anderson 6), Immobile 7.5, Zaccagni 8 (78' Raul Moro sv)

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski 6; Soumaoro 5.5 (58' Bonifazi 6), Medel 5.5, Theate 5.5; Hickey 6 (78' Vignato sv), Svanberg 6, Schouten 5.5 (66' Aebischer 6), Soriano 5 (46' Barrow 5.5), Dijks 5 (46' Kasius 6.5); Orsolini 5.5, Arnautovic 5.5.

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Svanberg (B), Luis Alberto (L), Medel (B), Lucas Leiva (L)

Espulsi: -