Serie A, 22ª giornata: risultati e marcatori

MARCATORI: 18' Caputo (S), 27' Singo (T), 67' Praet (T)

Il 22esimo turno di Serie A si apre con la vittoria del Torino in rimonta. Sul campo della Sampdoria, i granata riescono ad ottenere tre punti di platino in chiave europea, ribaltando la rete iniziale di Caputo da parte dei padroni di casa. Due colpi di testa, uno per tempo, portano il successo agli ospiti: prima Singo, dunque Praet, espugnano Marassi nella gara che ha inaugurato il sabato di campionato.

SAMPDORIA (4-4-2) Falcone 7; Bereszynski 6, Dragusin 5.5, Ferrari 5.5 (78' Conti 6), Augello 5.5 (88' Murru sv); Candreva 5.5, Rincon 6, Askildsen 6 (78' Ciervo 6), Thorsby 5.5; Gabbiadini 6.5 (88' Torregrossa sv), Caputo 6.5 (78' Quagliarella 6).

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5; Zima 6, Bremer 6, Rodriguez 6; Singo 7, Lukic 6.5, Mandragora 6, Vojvoda 6.5; Praet 7 (93' Pobega sv), Brekalo 5.5 (83' Zaza sv); Sanabria 6 (83' Pjaca sv).

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Lukic (T), Bremer (T)

Espulsi: -