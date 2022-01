Serie A, 21ª giornata: risultati e marcatori

DOMENICA 9 GENNAIO, ORE 14.30

EMPOLI-SASSUOLO 1-5

Il Sassuolo vendica la sconfitta dell'andata al 'Mapei Stadium': Empoli trafitto per la prima volta da Berardi su calcio di rigore conquistato proprio dall'attaccante neroverde, e giunto al pari con Henderson (Consigli non impeccabile). L'1-1 dura pochi minuti, quanto basta a Raspadori per inventarsi una straordinaria giocata con tiro perfetto sul palo più lontano. Viti si fa espellere all'ora di gioco e il match svolta in favore degli ospiti che trovano la terza rete con Scamacca, ben servito da Berardi. Raspadori fa doppietta con un tap-in semplice semplice successivo ad un palo colpito da Scamacca, che nel recupero fa 1-5 da pochi passi.

Marcatori: 13' rig. Berardi (S), 16' Henderson (E), 24', 71' Raspadori (S), 67', 92' Scamacca (S)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6.5; Stojanovic 5, Ismajli 5, Viti 4.5, Marchizza 6 (46' Tonelli 4.5); Henderson 6, Stulac 5.5 (46' Ricci 5.5), Zurkowski 5.5; Bajrami 5 (64' Fiamozzi 5.5); Di Francesco 6 (29' Cutrone 5.5), Pinamonti 6 (77' Asllani 5.5). All. Andreazzoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5; Toljan 5.5, Chiriches 6 (77' Ayhan 6), Ferrari 6, Rogerio 6 (77' Müldür 6); Harroui 6 (61' Frattesi 6.5), Lopez 5.5; Berardi 7.5 (89' Ruan sv), Raspadori 7.5, Kyriakopoulos 6; Defrel 6 (62' Scamacca 7.5). All. Dionisi.

Arbitro: Volpi

Ammoniti: Berardi (S), Kyriakopoulos (S), Maxime Lopez (S)

Espulsi: Viti (E) per somma di ammonizioni al 61'

DOMENICA 9 GENNAIO, ORE 12.30

VENEZIA-MILAN 0-3

Zero problemi per il Milan che a Venezia mette in scena una bella prova di forza, incanalando il match dalla sua parte fin dai primi minuti grazie al tocco sotto misura di Ibrahimovic. I rossoneri dilagano nella ripresa con la doppietta di Hernandez, a segno anche dagli undici metri. Grandissima prova di Leão, ammonito Tonali che salterà lo Spezia.

Marcatori: 2' Ibrahimovic, 48', 59' rig. Hernandez

VENEZIA (4-3-1-2): Romero 6; Mazzocchi 4.5, Svoboda 4, Ceccaroni 5, Haps 5; Cuisance 5.5 (60' Kiyine 5.5), Ampadu 6, Busio 6 (79' Fiordilino sv); Aramu 5.5 (60' Johnsen 6); Henry 6 (60' Crnigoj 6), Okereke 5 (88' Bjarkason sv). All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6.5 (88' Stanga sv), Kalulu 6.5, Gabbia 6, Theo Hernandez 7.5; Tonali 7, Bakayoko 6.5; Saelemaekers 6 (46' Messias 6), Diaz 6 (73' Maldini 6), Leão 7.5 (62' Rebic 6.5); Ibrahimovic 6.5 (73' Giroud 6). All. Pioli.

Arbitro: Irrati

L'articolo prosegue qui sotto

Ammoniti: Saelemaekers (M), Gabbia (M), Ceccaroni (V), Tonali (M)

Espulsi: Svoboda (V) al 58'