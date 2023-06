Serie A 2023/2024, chi salterà la prima giornata: tra gli squalificati anche Dybala e Pellegrini

In vista del prossimo campionato, sappiamo già quali sono i giocatori che potrebbero potenzialmente saltare il 1° turno per squalifica.

Un campionato, quello 2022/2023 è appena giunto alla conclusione (in realtà c’è ancora da attendere lo spareggio tra Spezia e Verona che sancirà quale sarà l’ultima squadra retrocessa in B) e sebbene manchino ancora due mesi e mezzo al calcio d’inizio che sancirà l’avvio del prossimo, è già arrivato il momento di pensare alla Serie A 2023/2024.

In attesa di vedere quali saranno le squadre che completeranno il quadro delle partecipanti (anche la Serie B deve emettere il suo ultimo verdetto dopo le promozioni di Frosinone e Genoa) e di come si muoveranno le società in sede di calciomercato, abbiamo già alcune certezze.

Una di queste riguarda i calciatori che potenzialmente saranno costretti a saltare la prima giornata del prossimo campionato a causa di squalifiche.

Sono già dieci e del gruppo fanno parte anche nomi di primissima fascia. Sappiamo già che, a seguito delle ammonizioni riportate nella sfida contro tra Roma e Spezia, non scenderanno in campo nella prima giornata del prossimo campionato Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.

Sarà costretto ai box anche Sergej Milinkovic-Savic, che si è guadagnato un cartellino giallo in Empoli-Lazio, così come Nicolò Cambiaghi (espulso), Christian Kouamé e Krzysztof Piatek.

Tra i difensori risulteranno invece indisponibili Armando Izzo, Marlon (espulso in Atalanta-Monza), Rogerio e Tressoldi (rosso per entrambi in Sassuolo-Fiorentina).

Nella lista degli squalificati rientreranno inoltre anche Amian (espulso nel finale del match con la Roma) e Gyasi (anche per lui cartellino nel finale, ma giallo) dello Spezia, ma loro saranno costretti a scontare i rispettivi stop nello spareggio salvezza contro il Verona.