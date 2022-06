Serie A 2022/2023, gli slot delle partite: resta il posticipo del lunedì

La Serie A 2022/2023 ha ufficialmente visto la luce col sorteggio del calendario che andrà ad entusiasmare i tifosi italiani, già desiderosi di vedere in campo le rispettive squadre dopo una stagione i cui verdetti più importanti sono stati decisi negli ultimi 90 minuti.

La Lega Serie A ha comunicato gli slot orari in cui verranno giocate le partite: nessuna novità rispetto allo scorso anno, confermati il lunch match domenicale e il posticipo del lunedì, prezioso soprattutto per le squadre impegnate in Europa League al giovedì: