Serie A 2020-2021: quando si giocano i turni infrasettimanali?

Sono ben 6 i turni infrasettimanali della Serie A 2020/2021: le date e le giornate corrispondenti.

L'emergenza Coronavirus ha avuto effetto anche sul mondo del calcio: la scorsa stagione è terminata in netto ritardo e ciò ha comportato lo slittamento dell'annata in corso, con conseguente congestione del calendario che obbliga i club a dei veri e propri tour de force per rispettare gli impegni.

La pandemia ha provocato alcuni cambiamenti per quanto riguarda le date della 2020/2021: sono ben 6, infatti, i turni infrasettimanali in programma, tutti necessari per far sì che la stagione si concluda il 23 maggio 2021, 19 giorni prima rispetto all'inizio degli Europei.

Ecco il quadro completo dei turni infrasettimanali che caratterizzeranno il campionato.

SERIE A 2020/2021: I TURNI INFRASETTIMANALI

15-17 dicembre 2020, 12ª giornata

22-23 dicembre 2020, 14ª giornata

6 gennaio 2021, 16ª giornata

3 marzo 2021, 25ª giornata

21 aprile 2021, 32ª giornata

12 maggio 2021, 36ª giornata

